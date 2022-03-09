小孩的考卷、作業越出越複雜時常難倒家長，醫師陳昶宇在臉書PO出朋友女兒讀國小一年級的數學題目，覺得明明是數學考卷，為何卻像在考國文，最後正確答案連他也答錯，感嘆「台灣教育真的是出了問題」。

北市聯醫忠孝院區主治醫師姜冠宇在臉書PO出國小一年級的數學題，題目是展廳外站了6個人，第二個人頭上寫「第42個」，最後一人頭上寫「最後一個」，問全部有幾人在排隊。這題朋友女兒的答案寫46人被老師劃錯，訂正為6人，而朋友女兒也因答這題沒拿到100分。

姜冠宇表示，看到這題就滿肚子氣，覺得台灣教育真的是出了問題，如果只是想讓小朋友數有幾個人，幹嘛在第二個排隊的人身上特別標註第42個？「誰知道展示廳門內還有沒有人在排隊？」

姜冠宇說，如果正確答案是6人，題目就要寫清楚，「請問展示廳門外目前總共有（ ）人『正在』排隊」，可見這個出題老師程度很差，不是數學有問題就是國文有問題。更反問「請問現在是什麼魑魅魍魎、牛鬼蛇神都可以當國小出題老師嗎」。

對此，網友紛紛留言：「這題目真的很無聊，是玩國文遊戲還是數學遊戲」、「台灣的數學很多是在考中文邏輯不是數學」、「根本故意誤導學生，才能顯示老師的厲害」、「應該6或46都給分吧」。對於這題答案，姜冠宇回答「題目寫『全部』有幾人在排隊，中間又標註一個42，要我答案也寫46啊」。