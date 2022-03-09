經濟部公布《303停電事故檢討報告》指出，大停電是因人為疏失和電網系統韌性不足所引起，經濟部並提出5大改善措施。國民黨團總召曾銘宗質疑，民進黨執政發生這麼多次大停電，這些問題怎麼從不改善？無黨籍立委高金素梅昨(8）日在臉書表示，高雄市長陳其邁日前曾撂重話怒批，台電這次犯的是「低級錯誤」，如果緊繃的台電第一線人員犯下的是「低級錯誤」；那麼，制定非核家園能源政策的「高級錯誤」能檢討嗎？

高金素梅表示，303停電事故檢討報告出爐後，結果就如高雄市長陳其邁撂重話怒批台電犯的是「低級錯誤」，第一線的台電董事長、總經理請辭下台。是誰制定非核家園能源政策？以綠能取代核電，不穩定的光電導致供電系統、設備和線路全面緊繃，隨時會發生跳電停電，現況再生能源配比才不到6%，2025年將達到20%占比，隨著再生能源大量併網，屆時，一片烏雲飄到南部天空都可能造成跳電停電。

高金素梅質疑，如果，緊繃的台電第一線人員犯下的是「低級錯誤」；那麼，制定非核家園能源政策的「高級錯誤」能檢討嗎？此文曝光後，國民黨主席朱立倫也現身留言表示，「錯誤能源政策，絕對是高級錯誤。民進黨何時要面對現實、檢討修正呢？」其他網友亦留言表示「能源政策不改，換誰都沒法補救也沒意義」、「不意外」、「能源政策的高級錯誤需要被檢討，箭靶就是蔡英文」、「政府永遠都不會錯，錯的永遠是小公務員」。