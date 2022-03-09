消息面：

1.美國商務部公布1月貿易赤字擴大9.4%，達到897億美元，創下歷史新高。1月進口成長1.2%，為3140.9億美元；出口下滑1.7%，為2244億美元。

2.由於鎳金價格劇烈波動，倫敦金屬交易所（LME）周二宣布暫停所有鎳金交易，其他有色金屬維持正常交易。投資人預期俄烏戰爭將阻斷供應，周二期鎳價格一度飆漲逾1倍，站上每公噸101,365美元，創下歷史新高。消息人士透露，近來鎳價不斷大漲，迫使中國青山控股集團回補空頭部位，是周二鎳價狂飆的原因。

3.根據美國石油協會（API）數據，上周美國原油庫存增加280萬桶，市場預期為減少83.3萬桶。上周汽油庫存減少200萬桶，餾分油庫存增加550萬桶。

4.西方陣營將擴大對俄羅斯入侵烏克蘭的制裁。美國總統拜登周二宣布將禁止俄羅斯石油、天然氣和煤炭進口。拜登坦言美國將為此付出代價，這項禁令將使美國的汽油價格進一步上揚。白宮稍後宣布拜登已經簽署這項行政命令。隨後英國首相強森宣布，其國家將在今年底前逐步淘汰俄國石油等能源產品進口。歐盟執委會亦宣布今年內來自俄國的天然氣進口量將減少三分之二，預計到2030年消除對俄羅斯油氣供應的依賴。

5.美國商務部長雷蒙多接受媒體訪問時坦承制裁俄羅斯的措施可能拖累全球民眾，但華府此舉是為了讓俄羅斯為入侵烏克蘭的行動付出最慘痛的代價，並促使這場戰事盡快結束。

6.美國宣布禁止俄國石油進口，英國隨後宣布跟進，周二倫敦布蘭特期油收漲3.9%，為每桶127.98美元，盤中一度漲近8%，站上132.76美元。美國期油收漲3.60%，為每桶123.70美元，盤中一度大漲8.4%，漲破每桶129美元。

7.俄羅斯總統普丁簽署命令，直到今年底前，將禁止或限制部分大宗商品和原材料出口，相關清單待政府部門確定。受此消息影響，目前美國期油漲1.3%，報每桶125.35美元。布蘭特期油目前漲1.5%，報129.9美元。天然氣價格漲1.3%，鈀金期貨飆漲10.41%，報每公噸3,277.50美元。

8.媒體報導歐盟擬發行債券以擴大激勵措施的力道，周二紐約尾盤歐元兌美元上漲0.3%，報1.089美元，擺脫周一觸及的22個月低點（1.0806美元）。歐元兌瑞郎勁揚0.8%，報1.012瑞郎。俄羅斯盧布反彈2.6%，報131.5兌一美元。

9.通膨疑慮升高，加上美國與英國宣布將禁止俄羅斯石油等能源產品進口帶動避險需求，周二紐約期金收漲2.4%，為每盎司2043.3美元。現貨金漲2.4%，為2046.49美元，盤中最高升至2071.7美元，創下19個月新高。高盛調升金價預測，將3個月期金價格預測從每盎司1950美元上修至2300美元，將6個月價格預測從2050美元上修至2500美元，將12個月價格預測從2150美元調升為2500美元。