北市萬華2020年10月發生一起因毒品買賣衍生的兇殺案，男子朱寶寅找人買大麻卻連續兩次放鴿子，後來被賣家找上門，居然想先發制人，約賣家在北市萬華河濱水門處碰面，待林姓賣家現身後，與胞弟和8名年輕友人持棍棒圍毆，再由朱男持摺疊刀猛刺林男胸腹十多刀致死。台北地院9日依殺人罪重判朱男徒刑13年，其餘助陣者傷害致死罪8年10月至7年4月不等有期徒刑。

檢方起訴指出，朱寶寅（23歲）原本透過通訊軟體找上蘇姓男子，約定以29萬元購買200克大麻，但是連續2天都放蘇男鴿子，身為蘇男毒品上游的死者林男相當不爽，要求蘇男找出朱男給個交代。蘇男於是找上朱男萬華老家，拍了張朱父的照片傳給朱男要求出面，朱男擔心被尋仇，於是和弟弟共謀先發制人。

2020年10月5日凌晨，朱男謊稱已準備好錢約死者見面交貨，卻透過朱弟找了8名皆20歲上下的朋友，一部分先躲在萬華長順街水門廢棄車道旁的草叢和樓梯，另一部分則留在車道外的車上等候。待死者一行6人陸續乘車抵達，並上前質問朱男為何爽約？此時其餘埋伏的人從一旁跳出，與車道上的人會合，包圍林男一行持球棒痛毆。

由於朱男人多勢眾，林男一行人不敵潰逃，但過程中朱男竟持預藏的折疊刀朝死者左胸、左腹猛刺10多刀，用力之大連死者心臟直接被刺破，送醫後不治死亡，

朱男等人行兇後則搭車逃離現場。