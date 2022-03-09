台股加權指數9日開在16,944.08點，呈現反彈，權王台積電（2330）開在567元，股價也回神，大型權值股包括聯電（2303）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等同步向上拉抬，指數一度大漲241點，站回萬七關卡，但隨即賣單湧現，指數漲幅又縮小，台股早盤反彈逾180點。

俄烏開戰危機變幻莫測，隨著美國禁止進口俄羅斯原油及其他能源產品、帶動油價飆高，標準普爾500指數也震盪收低，但綠能、蘋果概念股卻逆勢走強。

道瓊工業平均指數3月8日終場下跌0.56％（184.74點）、收32,632.64點，創2021年3月25日以來收盤新低。

那斯達克指數下跌0.28％（35.41點）、收12,795.55點，創2021年3月8日以來收盤新低。費城半導體指數上漲1.87％（57.94點）、收3,156.87點。

統一投顧指出，美國、歐盟對俄羅斯祭出新一波經濟制裁，烏俄戰事及通膨持續干擾全球金融市場，歐美股市持續下跌，拖累台股跌破年線。

雖然台股企業獲利良好，且擁有高殖利率題材，但美元指數走強，亞幣轉貶，外資連續二周賣超千億元，籌碼面偏空，短線建議觀望，保守操作，靜待台股大盤站上5日均線，才有機會走反彈行情。

但仍要留意年線反壓，指數空間不大，操作上建議短打，選股以高殖利率概念股、通膨漲價受惠股為主。