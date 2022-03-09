香港天王郭富城與小22歲網紅方媛結婚4年多，育有2個女兒，婚後方媛並未因此「消音」，仍常在網上分享生活近況或曬出工作美照，近日有網友發文嗆她是「無聊的富婆生活」，沒想到方媛親上火線回應：「可是我不是富婆，然後我每天很充實也沒有時間無聊」。

方媛前年捲入天王嫂訓練營傳言，當時郭富城親上火線替愛妻緩頰，強調都是子虛烏有的傳聞，而方媛當時全面噤聲，交由丈夫回應，去年她受訪時坦言本來以為沒人會相信，但消息越傳越誇張，自己也認真了，「我覺得是人都會受到影響，會難過、會不開心。我也會在意大家怎麼想，因為我並不是」。

方媛罕見反嗆網友。（圖／翻攝自微博）

方媛更聲音顫抖地補充：「我也有想解釋的時候，寫了很長一段話，但後來又刪掉，覺得還是交給時間吧。」直言對於抹黑還是很無力。去年方媛在小紅書曬出名牌包照片，請粉絲幫她選適合的顏色，沒想到有酸民諷刺：「你老公那麼有錢，不應該那麼摳啊」，一向沉默的方媛罕見出聲：「是啊，一般我糾結選顏色，他都會叫我全部買，但是這個款還是算了，一個夠了。」也順道替老公洗白小氣流言。

近日方媛再度分享美照，又有網友說：「開心不起來的樣子」、「無聊的富婆生活」、「沒丈夫陪伴的無聊富婆生活，相比之下還是昆凌嫁對了吧」，引來方媛親自嗆：「可是我不是富婆，然後我每天很充實也沒有時間無聊」、「你都說那是你感覺了」。