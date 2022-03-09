不論是友情還是愛情，在相處的過程中一定會遇到問題，這時雙方要如何去應對及處理是相當重要，有些人在面對問題會直接明說來表達不滿，那也肯定有人會拒絕溝通、不互相妥協，甚至採用「冷處理」的方式，只為了讓對方一眼明白自己心有不滿，但這樣的處理方式，也容易將感情引導至終點；我們也整理出感情中最喜歡冷戰的星座，快來看看身邊是否有愛生悶氣的朋友吧！

>金牛座

金牛座如心情不好，話就會變得相當少。(圖/觸mii)

金牛座平時性格相當活潑及穩定，但在別人面前表現活潑的他，也有很固執的時候，在脾氣硬起來的時候，誰也拉不動；但在人際上如果在與人相處溝通，也不懂得圓融，自然也容易生悶氣，金牛座只要心情不好時，話就會變得非常少，雖說他們並沒有對外講出自己的情緒，但前後的反差讓身邊的人都已經清楚的感受到啦！

>巨蟹座

巨蟹座性格內向，遇事首要習慣先放在心裡。(圖/觸mii)

巨蟹座在與人相處上，比較注重安全感；也是因此在面對陌生人或是陌生的環境時，都需要花費許多時間去觀察及適應，這樣的個性，使他們在心中有所不滿時，都會習慣性先放在心裡，不會當下馬上和別人說；在生氣時，會使用各種「冷漠」來傳達不悅的心情，一直到忍無可忍才一次爆發。

>處女座

處女座對於不理解自己用心的人會感到不滿。(圖/觸mii)

處女座在平時喜歡將碎念當作關心，不僅對自身有著高要求，對身邊的親朋好友也一向如此；他們也總希望別人能了解自己的「用心良苦」，倘若對方的反應並沒那麼快理解，或是無法理解，處女座的他們也會感到生氣，甚至將自己很會隱忍的性格擺出來，以「悶氣」來懲罰身邊不理解他的人。

許多人都說吵架就是一種比較激烈的溝通方式，但每段感情有快樂也就會有爭執，每個人在面對爭執時的態度或是處理方式也有所不同，但「冷戰」實在是太容易傷害到彼此的感情，建議遇到問題還是提出來好好溝通，以免將關心自己的人給推遠啦！