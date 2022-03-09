美國廣播公司（ABC）昨（8）日播映烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的專訪，澤倫斯基重申烏克蘭準備好與俄羅斯談判，並且尋求妥協，但誓言不會投降。他坦承已經對加入北大西洋公約組織（NATO）的議題「失去興趣」，強調不想要成為「下跪乞求」的總統。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）接受美國廣播公司（ABC）專訪。

綜合烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）、「莫斯科時報」（The Moscow Times）報導，當在專訪中被問及烏克蘭是否準備好遵從俄羅斯開出的停火條件，包括修改憲法拒絕加入北約、承認克里米亞半島為俄羅斯領土、以及承認烏東盧甘斯克人民共和國（LPR）及頓內茨克人民共和國（DPR）獨立時，澤倫斯基表示他已經準備好對話，「但我們不準備投降。」

烏克蘭國際傳真社指出澤倫斯基點名俄羅斯總統普丁進行對話，但也指出烏克蘭準備好談判及「尋求妥協」。

澤倫斯基說：「因為這不只是我個人，是關於投票給我的人們，有關北約，在我意識到北約不準備接受烏克蘭時，我就對這個議題失去興趣了，這個聯盟害怕矛盾的事物，以及與俄羅斯聯邦對抗。」

他也提到烏克蘭不想要成為一個「跪地乞求」的國家，「我們不會變成這樣的國家，我不想變成這樣的總統。」

「我在談的是安全保證，我認為我們可以談論，並且就暫時佔領的地區以及除了俄羅斯聯邦以外、未受任何人承認的共和國議題上達成妥協。」

他強調，最主要的問題是，這些領土上的人們將如何生活，誰想要加入烏克蘭。

澤倫斯基說：「必須要做的是，普丁必須開始對話。」