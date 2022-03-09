台股短線跌深後今(9)日出現強彈，早盤一度大漲逾200點重回萬七關卡，不過航運股卻表現兩樣情，台驊投控(2636)一度重挫5%，股價最低來到142元。台驊昨日董事會通過分配現金股利13元，現金股利發放率僅為43%，掀起網友熱議，大酸該公司董事長顏益財先前喊話「股利政策盡量朝過去6到7成配發率做規畫」的承諾跳票，也憂心其他航運指標股包括長榮、陽明等股利政策會不如預期。

航運股超級財報周自本周起登場，台驊控股公布2021年營收達360.4億元，年增138%；營業毛利81.26億元，年增229%；稅後淨利40.17億元，年增604%；每股盈餘達30.03元創新高，備受關注的股利政策則發放13元，現金股利發放率為43%，以昨日收盤價150元計算，現金殖利率為8.7%，掀起網友熱議。

網友紛紛表示「台驊13元的股利，會不會讓大家也不敢買長榮陽明？」、「起碼配一半吧」、「配50趴都沒有，股價殺一根提高殖利率、「感覺海運應該是都不會配太多」、「希望長榮陽明起碼配一半不要被帶壞了」、「小氣的公司市場會給教訓的」；但也有部分網友認為殖利率8.7%其實算不錯。

貨櫃三雄今日股價出現反彈，漲幅介於2%~3%，市場普遍預估，貨櫃三雄去年有望海賺逾5000億元，法人估，合理配發率若以4成計算，現金股利上看2000億元，其中陽明被視為有條件配發高股利的船公司之一，法人分析，除了考量陽明10年未分發股利，還有年底選舉將至等因素。