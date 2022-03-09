德國網球名將小祖維瑞夫(Alexander Zverev)日前在墨西哥公開賽做出荒唐舉動，於雙打賽後拿球拍狠敲主審座椅，賽後被ATP官方判定失格，男單也無法繼續比。而最近ATP官方追加了懲處，決定給予小祖維瑞夫禁賽8周加上25000美元罰款的「緩刑」處分，他得為自己脫序行為徹底付出代價。

Alexander Zverev will be allowed to keep competing on the ATP Tour. The world number 3 is now on probation for a year and will be fined and suspended for two months if a similar behavior happens. pic.twitter.com/Q3RZNg4heg — José Morgado (@josemorgado) March 8, 2022

ATP官方發出聲明表示，小祖維瑞夫在墨西哥公開賽雙打賽事做出「嚴重違規」行為，進行追加懲罰，若在「一年內」再次出現違反體育道德，和對裁判、對手、觀眾進行口頭或肢體侵犯，就立即執行禁賽8周加上25000美元罰款處分，照ATP說法這是一個「留校察看」的概念。

他的懲處將有一年緩刑期，再犯將立刻生效，但反之若到2023年2月22日前都沒發生任何不當行為，懲處就得以取消。基本上ATP算是對他行為相當寬容，還給予再一次機會，不過他於事發當下已經被罰了4萬美元和該賽事31570美元獎金，積分也被扣除。

What do you think of this? 🎾🤔



🏛️ The ATP has handed Alexander Zverev a suspended eight-week ban and $US25,000 fine for "aggravated behaviour", smashing his racquet against the umpire's chair at last month's ATP 500 event in Acapulco. 🤬



Read more: 👉 https://t.co/QtMEvvZ37h pic.twitter.com/vyvW4BGNks — ABC SPORT (@abcsport) March 8, 2022

小祖維瑞夫2月底在比完雙打賽事後，走向主審座椅拿球拍一陣猛敲，當時主審還坐在位子上，險些被他攻擊到，急忙閃躲才沒造成傷害。接著ATP馬上就給出處分，小祖維瑞夫也發表聲明向外界道歉說：「這不該發生，沒有藉口，我要向球迷、大會，及我最喜愛的運動道歉。」