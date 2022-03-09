美國總統拜登(Joe Biden)昨(8)日宣布，要抵制俄羅斯石油與天然氣進口，為平復美國國內油價上漲，美國找上在2019年由前總統川普進行制裁的委內瑞拉，尋找俄羅斯石油的替代品。根據紐約時報報導，委內瑞拉政府今天釋放兩名被監禁的美國人，為改善與美關係釋放善意。

事實上，上週末美就派代表團赴委內瑞拉首都卡拉卡斯(Caracas)會談，委內瑞拉由總統馬杜洛(Nicolas Maduro)與政府官員和美方見面，這是自19年以來雙方最高層級的外交會面。在19年，馬杜洛政府遭到西方數十國拒絕承認選舉結果，但在俄羅斯、古巴、中國、伊朗等國家的支持下，馬杜洛得以執政至今。馬杜洛同時也是在俄羅斯入侵烏克蘭後，仍表達對普丁支持的國際人士之一，可以說是普丁在南美洲最堅實的盟友。

在拜登宣布禁止俄羅斯石油與天然氣進口後，與擁有大量原油儲量的委內瑞拉談判就變得更加急迫。美國官員表示，釋放囚犯不是與委內瑞拉達成的重啟對美國石油銷售協議的一部分。

BBC報導，馬杜洛今表示，他不認為美國會取消川普政府對委內瑞拉的制裁，但會用特別許可的方式讓美國可以在委內瑞拉投資石油，這也將允許外國投資者進入急需投資的石油產業。

BBC報導，委內瑞拉石油行業協會主席Reinaldo Quintero說，委內瑞拉每天可以增加 40 萬桶石油產量，讓目前日均生產80萬桶石油產量提升至120萬桶，可以幫助北美市場替代俄羅斯石油。