以經營手搖飲品牌「歇腳亭」崛起的聯發國際(2756)董事會通過2021年財報，第四季淡季營運持穩高檔，稅後淨利0.31億元、每股盈餘（EPS）2.06元。全年走出疫情亂流，稅後淨利1.17億元、年增近5.09倍，為僅次於2019年的歷史次高，每股盈餘7.58元。

聯發國際董事會通過下半年盈餘分派案，決議擬配發每股現金股利2元、股票股利2元，合計派利4元，盈餘配發率達約86.54％。公司訂3月24日除息交易、5月13日發放現金股利，股票股利則有待5月26日召開股東常會議決通過。

聯發國際2021年第四季合併營收2.02億元，雖季減10.56％、仍年增達16.88％。毛利率創52.07％新高，營益率19.2％，略低於第三季20.79％、遠優於前年同期12.95％。稅後淨利0.31億元，季減13.36％、但年增達2.53倍，每股盈餘2.06元。

累計聯發國際2021年合併營收8.17億元、年增達27.33％，為僅次於2019年的歷史次高，毛利率50.45％、營益率19.78％雙創新高。稅後淨利1.17億元、年增達近5.09倍，亦為僅次於2019年的歷史次高，每股盈餘7.58元，順利走出疫情亂流。

聯發國際表示，「Sharetea歇腳亭」遍布全球4大洲、13個國家，總店數超過350間。去年全球消費市場仍受疫情衝擊，加上航運和人事成本提高，使餐飲業面臨極大挑戰。聯發國際對此提前部署，透過精實政策調整公司體質，以提升營運效率。

同時，為了保障全球各門市的產品品質，聯發國際的海外督導等同仁，在疫情期間仍定期到全球門市進行輔導工作，並加強當地的員工教育訓練，幫助加盟主渡過難關，使門市在疫情期間仍保有良好品質與服務。

相較於其他同業鎖定中國大陸等亞洲市場，聯發國際深耕毛利率較高的美國市場，如今已進軍美國22州、總家數達129家，為當地市占率稱冠的台灣手搖茶品牌。北美營收貢獻高達近6成，使去年獲利表現優於其他競業品牌。

聯發國際總經理賴柏宇表示，今年截至2月底，美國已新展4家門市，首季合計預計新展7家。公司將持續深耕美國等高毛利市場，朝淨利年增逾20％目標邁進，同時，公司將加強ESG計畫，提升公司治理、社會公益和環境保護等面向，目標成為產業的標竿企業。