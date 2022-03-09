據大陸國家統計局今天（9日）公布數據，2022年2月份，大陸全國居民消費價格比去年同期上漲0.9％。其中，城市上漲1.0％，農村上漲0.5％；食品價格下降3.9％，非食品價格上漲2.1％；消費品價格上漲0.7％，服務價格上漲1.2％。1­­至2月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.9％。

2月份，大陸全國居民消費價格比上月上漲0.6％。其中，城市上漲0.6％，農村上漲0.6％；食品價格上漲1.4％，非食品價格上漲0.4％；消費品價格上漲1.0％，服務價格持平。

★各類商品及服務價格同比變動情況

2月份，食品煙酒類價格比去年同期下降1.8％，影響CPI（居民消費價格指數）下降約0.54個百分點。食品中，畜肉類價格下降26.0％，影響CPI下降約1.11個百分點，其中豬肉價格下降42.5％，影響CPI下降約0.95個百分點；鮮果價格上漲6.6％，影響CPI上漲約0.13個百分點；水產品價格上漲4.9％，影響CPI上漲約0.10個百分點；蛋類價格上漲2.6％，影響CPI上漲約0.02個百分點；糧食價格上漲1.5％，影響CPI上漲約0.03個百分點。

其他七大類價格比去年同期均上漲。其中，交通通信、教育文化娛樂、居住價格分別上漲5.5％、2.5％和1.4％，衣著、生活用品及服務、醫療保健價格均上漲0.6％，其他用品及服務價格上漲0.3％。