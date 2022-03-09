北市1名郭姓男大生，在網路遊戲上認識小萱，以送少女虛擬寶物為由，要求拍照攝裸照給他，還恐嚇如果不拍裸體照便要將照片傳給其父母，小萱擔心被父母責罵，在不情願下便拍攝16張裸露照片傳給郭男，少女父親發現後，怒氣衝天報警處理，法官依《兒童及少年性剝削防制條例》判期徒刑3年6月。

據判決書指出，郭男因為玩手機遊戲「第五人格」認識小萱，明知道小萱是未滿12歲之兒童，以贈送虛擬寶物為由，要求小萱拍攝非裸露照片，傳給他。隨後又要求拍攝裸露身體之照片，小萱拒絕後，郭男便威脅說，如果不聽話就將少女照片外流給父母，在不情願下，以手機拍攝裸露胸部、性器官等猥褻照片共16張給郭男，少女父驚覺女兒在拍裸露照片傳給陌生男子後，便報警提告。

新北地院審理時認為，郭姓男大生，違反兒童及少年性剝削防制條例，以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願，使未滿18歲之人被拍攝、製造性交或猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號等，又小宣是未滿12歲之人，故依兒童及少年福利與權益保障法，故意對兒童及少年犯罪者，加重其刑至二分之一。

但法官考量郭男未滿20歲，正值血氣方剛、精力旺盛之齡，威脅小萱拍攝裸照的目的，並非欲散布於眾，犯罪後以有悔過之意，且將16張照片全部刪除，並與少女及少女父親達成和解，故給予減刑，依《脅迫使兒童製造性交行為之電子訊號罪》，處有期徒刑3年6月。