第二代與第三代iPhone SE功能大車拼 （製圖／陳友齡）

蘋果春季發表會落幕，第三代iPhone SE正式亮相，售價落在13900元起，而第三代的iPhone SE跟第二代有何差別，究竟值不值得下手，用一張圖就可以輕鬆了解兩者間的差別，最大的不同是第三代iPhone SE搭載旗艦級A15晶片，盼吸引對攝影功能需求不大但講求運作效率的消費者。

此次全新的iPhone SE雖然沒有出現大改版，但使用iPhone 13系列的A15仿生晶片，不僅電量有所提升，比上一代延長影片播放時間2小時，且繪圖處理效能最高可提升1.2倍。

此外，新款iPhone SE可以使用5G網路，配上4.7吋Retina HD螢幕，同時支援Smart HDR 4、攝影風格及深度融合的拍攝功能，還保留Home鍵按鈕在螢幕下方，沿用相當受歡迎的Touch ID，背後則有一顆1200萬畫素的鏡頭。

值得一提的是，相較第二代iPhone SE只有64GB及128GB兩種規格，第三代則有64GB、128GB和256GB等三種規格，顏色部分則維持午夜、星光和紅色3色售價為13900元起，周五（11日）晚上9點起開放預購、18日起正式上市。

蘋果A15晶片是由蘋果設計、台積電5奈米製程生產的晶片，目前4核心版本應用在iPhone 13及iPhone Mini上，iPhone 13Pro及Pro Max則使用5核心版本，而第六代iPad mini也是採用5核心規格，如今第三代iPhone SE也搭載A15晶片讓許多果粉相當驚艷。