一名男網友因阿嬤過世，喪假期間他到阿嬤生前最愛的小吃店用餐，並拍照打卡上傳到個人臉書，由於訃聞還沒印好，主管看到他的PO文後，懷疑他說謊並要求提出請假證明，他只好拍了阿嬤的遺容照傳給主管，結果主管看了直呼穢氣，還要求他刪除臉書貼文，文章上線後吸引兩派網友討論。

原PO昨（8）日於臉書社團《爆廢公社》指出，近日阿嬤過世請假回老家，他負責採買祭拜用的祭品，期間也去了阿嬤生前最愛的小吃店吃午餐，他沒有多想就拍照打卡上傳到個人臉書，豈料PO文被主管看到，加上阿嬤的訃聞還沒有印好，因此懷疑他請假回家辦喪事是幌子。

原PO無奈之下，只好到阿嬤遺體的冷凍櫃前擲筊問，「阿嬤，我可以把妳的遺容拍給主管看嗎？」沒想到一次就允杯，他把阿嬤的遺容拍下來傳給主管後，對方氣得直罵「這樣很穢氣」，並提醒他不要在守喪期間打卡發美食文，會造成公司其他同事觀感不佳，他不解問「所以我個人臉書貼文要刪除嗎？」

貼文曝光，吸引兩派網友討論，「阿嬤人也太好」、「可以直接請阿嬤託夢找主管幫你請假」、「如果是我的話，我會直接請阿嬤去跟主管聊聊」、「家裡辦喪事就不用吃飯嗎？吃飯PO文還要提證明？」、「個人認為是觀感問題？PO沒什麼關係」、「主管可能是沒經歷過吧！很多當主管的，都很奧」、「主管管太多了吧！照正常程序有給證明請到假就好了，管喪假期間在幹嘛真的很有事」。

另一派網友則認為，「有些道理是你當了主管才會知道的」、「我的話會為了省去不必要的麻煩，而不發文」、「所以說為什麼要加主管同事臉書呢？」、「主管在教你做人，乍聽雖然很不爽，明明就是真的，又不是欺騙，但仔細想想其中的道理，能夠虛心接受，就是賺到了人在世間走闖的一堂課」。