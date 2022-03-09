台股因俄烏戰爭連日重挫，但金管會評估台股依舊穩健，不需祭出任何干預措施，金管會主委黃天牧9日提出五大原因支撐其決定，一是台股近日即便下跌，幅度都比其他主要市場要穩定；二是台股基本面佳，無論出口、經濟成長率、上市櫃公司營收、股票殖利率及本益比等，仍是穩健成長；三是外資仍是淨匯入趨勢，即便近期賣超台股，也是因母國策略考量，並非看淡台股。

四是台股近日下跌時，每日交易量都有5千億元以上，代表國內資金及小額投資人都在逢低進場，國內小額投資人已習慣用定期定額、零股交易等，將部分理財放在台股；五是金控握有俄債部位，僅占其資產的極小部位，以金控去年稅後大賺5,800多億元來看，不要說俄債信用風險已小，即便退一萬步，俄債投資損失極大，對金控獲利的影響可交各界判斷。亦即投資曝險占率不大，對金控獲利影響不必過度恐慌。

黃天牧並舉出五大數據證明台股基本面強勁，一是財政部公布2月份出口有374.5億美元，是歷史上的新高，且連20個月表現優異；二是上市櫃公司1月營收33.49兆元，較去年同期成長9.65％；三是主計總處估計台灣今年經濟成長率將有4.42％左右；四是台股現金殖利率有2.63％，加上股票股利則有的2.74％，五是本益比14.21，即台灣經濟及出口成長力道仍強，上市櫃公司營收及獲利穩定，股利可期等，黃天牧強調這些基本數字都代表台股基本面維持穩健成長。

同時，黃天牧並強調，過去各界習慣觀察外資動向，其實台股內資及小額投資人已是台股強大支持力道，黃天牧說：「其實國內的資金的動能是強勢的，所以還有人願意逢低去進場。」外資即便是賣超，前2個月都是持續淨匯入，高達52億美元，即資金動能不缺。