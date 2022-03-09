和大2月營收4.35億 年增3.28％ 10:342022/03/09 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 汽車傳動系統零件廠和大（1536）自結2月合併營收4.35億元、年增3.28％，終結先前連續兩個月營收衰退的小低潮。和大累計今年前二月合併營收9.58億元、年減7.11％，仍持續受到海運塞港、車廠客戶晶片短缺等問題干擾。 三大事業同步成長 統振2月營收年增5.97％ 光寶2月營收115.9億元 年增11％ #和大 #合併營收 #月營收 #汽車傳動系統 #零件廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 福貞自結2月合併營收4.54億元 年增54.31％ 15:472022/03/08 財經 上奇2月營收3.64億元 年減26％ 17:542022/03/08 財經 旺季效益發威 東陽前二月營收年增11％ 09:592022/03/08 財經 英特磊二月營收 年增逾7成 04:102022/03/09 證券．權證 達方去年每股盈餘4.09元 配發3元股息 16:572022/03/08 財經 盛群2月營收激增 拚季季旺 04:102022/03/09 證券．權證 《資訊服務》緯軟擬配息4.6元 現金殖利率5.42% 07:572022/03/09 財經 和潤去年獲利創新高 擬配息4.2元 20:132022/03/08 財經 《航運股》台驊投控2月營收寫同期高 Q1獲利拚年增 18:102022/03/08 財經 瑞智前2月合併營收 創同期新高 10:222022/03/08 財經 華新2月營收 同期新高 04:102022/03/09 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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