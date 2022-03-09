汽車傳動系統零件廠和大（1536）自結2月合併營收4.35億元、年增3.28％，終結先前連續兩個月營收衰退的小低潮。和大累計今年前二月合併營收9.58億元、年減7.11％，仍持續受到海運塞港、車廠客戶晶片短缺等問題干擾。