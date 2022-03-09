陸資LED大廠三安光電公告，持續接獲國際單一重要大客戶mini LED晶片採購訂單，金額超過1.7億元（人民幣，以下同），其中2022年1-2月交付訂單金額為1億元，剩餘金額將在3月份內交付客戶，公司已經就客戶需求的產品組織產能，積極生產，以滿足客戶3月份的晶片需求。

市場猜測，三安光電公告中所謂國際單一重要大客戶應是指向蘋果，雖然三安光電公告的金額不算太大，然而交貨的時間點卻比市場謠傳的最快第二季打入供應鏈，來得還要早，未來三安光電在蘋果供應鏈滲透的速度還有待觀察。

此外，三安也公告，濾波器產品已經已被國際重要客戶智能手機認證通過，並透過ODM廠採購三安的濾波器產品。

三安表示，公司生產經營正常，各項業務有序開展，兩大業務進展將對三安第一季度產生積極影響，為未來業務開展奠定基礎。

三安光電打入蘋果供應鏈的消息，上周以來持續衝擊台灣mini LED供應鏈股價，mini LED晶片廠富采（3714）在投信持續出脫持股之下，陷入破底走勢，8日投信再調節富采1,932張，外資也賣超2,795張，合計三大法人賣超逾5,000張，投信持股已銳減至0.75％，剩餘張數為5,161張。