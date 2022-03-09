巨生醫（6827）9日公告，自行研發的奈米微胞抗癌新藥MPB-1734臨床1/2a期試驗，啟動國內首位病人收案，預估明年下半年可望完成臨床1期試驗，獲取相關試驗數據，並接續進行臨床2a期試驗。

MPB-1734新藥已分別於2020年11月及2021年4月通過美國FDA及台灣TFDA核准，進行臨床1/2a期試驗，後期將致力於特定之晚期實體腫瘤（例如：卵巢癌、頭頸癌、食道癌等）的療效探索。

巨生醫表示，該公司於9日在台北榮民總醫院完成收治第一位頭頸癌末期病人，將力量拚明、後年在台灣及美國陸續展開第2a期臨床試驗收案。

MPB-1734的開發是以巨生醫自主研發的奈米微胞技術平台為基礎，將傳統抗癌藥物包覆後，透過奈米劑型將藥物集中於腫瘤部位增強藥效，並同時降低傳統癌症藥物的副作用。經細胞與動物試驗顯示對抗藥性惡性腫瘤具顯著抑制效果，因此MPB-1734新劑型抗癌藥物可望提供癌症病患後線更佳的治療選擇。

根據專業研究機構Biomedtracker報告統計，目前每年全球卵巢癌患者人數已超過20萬人，2019年在美國、歐盟及日本卵巢癌藥物的市場為21億美金，預估2029年將成長至31億美元。卵巢癌在歐、美皆屬於罕見疾病的範疇，大部分的病患發現時已是癌症第三或第四期狀態，而且經過手術或是化療後，超過一半以上的病患在18個月內會復發。

以目前各國臨床試驗數據來看，卵巢癌復發後的病患僅有一半對於鉑金類藥物有反應，另外五成病人目前尚無其他特效藥可供使用，而MPB-1734在動物實驗中對於具有鉑金類藥物抗藥性的細胞株有非常好的抑制效果，未來隨MPB-1734取得藥證後，將可望解決無藥可醫的窘境，嘉惠廣大的卵巢癌患者。

依據2019年衛生福利部統計處公告，男性頭頸癌發生率為台灣第三名，且為台灣第六大癌症死因，包括：口腔癌、口咽癌、下咽癌與喉癌等，2020年全球頭頸癌患者人數已超過75萬人（次），根據專業研究機構統計，2019年在美國、歐盟及日本的市場為12億美金，預估到2029年將成長到34億美元。目前對於晚期頭頸癌常須合併外科手術、放射線、化學藥物或標靶藥物等合併治療，在復發後，癌細胞通常對於化療或是標靶藥物有產生抗藥性的現象，加深治療的困難度。巨生醫MPB-1734在頭頸癌動物模式實驗中證實對於腫瘤有相當程度的抑制效果，MPB-1734若與免疫療法併用更能增加腫瘤抑制的療效，可望再提升療效。

巨生醫進一步表示，MPB-1734目前針對晚期的實體腫瘤病患進行臨床試驗，公司未來將藉由向美國FDA申請505（b）（2）新劑型新藥與孤兒藥等快速審查方式取得藥證，並可望爭取與一線藥物併用治療的機會。

巨生醫近期正式遷入竹北生醫園區，公司在新實驗室添置全新的分析設備及試量產設備，協助研發人員更有效提升公司研發技術能量，生醫園區亦有公司多年配合的CMO工廠，將可加速產品研發及量產進度，整體營運前景樂觀。