江興鍛（4528）2月合併營收比去年同期成長，前2月合併營收微幅減少，3月及第一季出貨可望與去年同期持平，全年營收追求兩位數成長。

江興鍛2月合併營收2.17億元，月減9.04％、年增8.30％；前2月合併營收4.39億元，年減0.04％。

江興鍛主管指出，江興鍛大陸日系汽車廠及零件業客戶拉貨已恢復正常，美國客戶因車用晶片短缺及缺零件而影響拉貨，才會出現1月合併營收創近8個月新高，部分訂單遞延至2月出貨，但工作天數減少，遂出現2月營收月減、年增的情況。

江興鍛表示，江興鍛2月接獲大陸部分日系客戶訂單，遞延至3月出貨，但囿於台灣外銷美國尚未恢復正常，預估3月出貨與去年同期1.8億元相當，第一季出貨及營收可望與去年同期持平。第二季起，兩岸每月出貨回升至2.2～2.3億元，其中台灣廠出貨8、9千萬元，今年營收及獲利力拚兩位數成長，雙雙改寫歷史新高。