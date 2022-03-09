台北大巨蛋在台北市長柯文哲上任後2015年勒令停工，直到2020年再度復工，但近期內政部營建署對大巨蛋B1是否能當「避難層」存疑，認為北市府前後說法不一，對此，柯市府幕僚則質疑，中央是刻意刁難，如繼續這樣下去恐無法在今年開幕。北市議員簡舒培則痛批，中央並非刻意卡遠雄，如果大巨蛋是安全的蛋，中央也不會這樣。

台北大巨蛋為下沉式球場，原先規畫避難層在1樓地面層，但遠雄卻把避難層改至地下1樓，未按圖施工，柯文哲上任時還表態，要求遠雄針對避難層重新變更設計，否則不核發使照，如今態度大轉彎，直接認定B1就是避難層，根本是幫遠雄解套。

近期營建署發文給北市都發局，文雖同意市府「地下一層就是避難層」的說法，但質疑為何北市府後來為何同意變更，並要求補充說明變更理由，卻被柯市府解讀為中央刻意刁難，簡舒培說，大巨蛋避難層是最大的公安問題，中央發文要求北市建管處確認，為何改成地下層要講明白，如果是顆安全的蛋，中央也不會這樣，柯文哲應該對態度的轉變說明清楚。

至於柯市府認為中央刻意刁難，大巨蛋恐無法在柯任內開幕，簡舒培說，安全最重要，柯文哲自己也講過，大巨蛋沒有期程表，以安全為主，也呼籲柯文哲不要再以政治議題威脅中央，這對大巨蛋安全毫無幫助。