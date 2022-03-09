蘋果發表第3代iPhone SE，3C達人Tim哥表示，新款iPhone SE售價1萬3900元起，是蘋果目前最便宜的5G手機，「價格出乎意料」，看好對4族群有吸引力。

蘋果今天舉行線上春季發表會，發表第3代iPhone SE智慧型手機，售價新台幣1萬3900元起，配備A15晶片、5G連網能力及更長的電池續航力，台灣為首波開賣國家之一，將於11日開放預購、18日開始供貨。

3C達人Tim哥接受中央社記者訪問時表示，新款iPhone SE售價略高於前一款iPhone SE，仍是蘋果最便宜的5G手機，且搭載新處理器，「價格出乎意料」，目前很好奇其續航力和拍照表現。

雖然台灣多數用戶青睞大螢幕，但Tim哥認為，仍有小眾族群對4.7吋螢幕情有獨鍾，看好將對家長買給孩童、有基本拍照需求、對價格敏感，或是在旗艦推出前有過渡機種需求的族群有吸引力。

Tim哥並表示，蘋果透過旗艦機與高階、中階等新機完整產品線布局，全面提升市占率，有助鞏固蘋果周邊與軟體生態系的產品銷售。

此外，Tim哥盤點本次發表會亮點，除了iPhone SE 3是最便宜的5G iPhone之外，發表會一開始就公布的iPhone13系列新色，分別為iPhone 13 Pro和Pro Max的松嶺青色，以及iPhone 13/13 mini綠色，同樣讓人印象深刻。

另外，同場推出的iPad Air 5則是Tim哥本次最想入手的產品，因為搭載M1晶片，售價1萬7900元起，是蘋果目前搭載該晶片最便宜的平板。

而蘋果這次還同時宣布推出M1 Ultra晶片，以及Mac Studio桌上型電腦和27吋5K Studio Display顯示器，都讓Tim哥感到蘋果高貴不貴的誠意。（編輯：張均懋）1110309