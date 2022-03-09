房市熱潮，建商329檔期火力全開，包括三圓、新壽、茂德、三本、愛山林、豐邑、興富發、三地等建商在全台有12個百億級大型指標個案領銜推出下，591新建案調查顯示，329檔期推案量達7,007億元，年增5％，創近五年新高。

591新建案指出，全球局勢雖因俄烏戰爭震盪，不僅國際油價飆高，連金屬等基礎原物料價格同樣攀漲，上游營建成本更難以估算，加上政府持續打炒房等變數；即使如此，市場資金仍舊充沛，搭配低利等有利條件，除了民眾購屋需求旺盛，建商對市場信心堅挺，然而，近期美國聯準會宣布即將在三月升息，國內央行下周是否會宣布跟進，也成為近期市場觀察重點。台北市今年雖少有大量體指標案進場，量能與去年同期相比縮水2成多，總銷金額上看450億元、前身為正義國宅的都更案「台北之星」，位捷運忠孝復興站旁，住宅產品僅規劃98戶、每戶約150坪，未來每坪售價估計至少站穩250萬元，是近期北台灣新案的最大亮點之一。

新北市在指標案助攻下，量能持續走高。尤其是擁有重劃區題材的區域如淡水、三重、新莊等地，更聯手貢獻近1200億元量能，占新北市所有案量六成。桃園在小檜溪、中路等重劃區力挺，搭配蘆竹、觀音等親民區域的新案百花齊放下，水位穩定成長。

近年房價大漲的新竹，相較去年案量成長接近150％，除了竹北、湖口等地新案穩定供給外，愛山林、宏國建設攜手推出的造鎮案「新竹帝寶」第一期，該案總銷約300億元，合計規劃約3千戶，堪稱是新竹近年規模最大的開發案。

大台中市區仍有不少新案推出，西屯區的七期及水湳經貿園區挾著優越地段及建設動能，吸引興富發、豐邑等品牌建商插旗，在指標案如「鉑金愛悅」等挹注下，亦貢獻超過300億元的案量；目前當地預售案每坪開價普遍已站穩6字頭，相較雙北毫不遜色。

南台灣部分，台南市量減近七成，推案市況冷清，主要因全台缺工缺料、土地成本上漲等衝擊，加上前兩年邁入推案高峰期，案量基期較高，業者目前轉為觀望居多。高雄市整體量能大增成多，推案熱區左營、三民均有百億元的案量釋出，其中三民區由於剛需強勁，加上土地稀缺，近年幾無案推出，這次三地、國泰建設分別推出「艾美國際城」、「國泰愛河案」，預料將刺激買氣出籠。