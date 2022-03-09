32歲許姓男子9日凌晨疑似吸食大麻後神智不清，僅穿著睡袍、內褲，走進台北市警中山分局建國派出所，表示：「我看了電影大話西遊，深受感召，我吸食大麻要自首。」員警錯愕之餘，見他手上確實拿著大麻水煙吸食器，警詢後依毒品罪嫌送辦。

據了解，許姓男子呼麻自首時，因僅著睡袍、內褲，員警擔心他移送地檢署過程有礙觀瞻，要求他返家換裝，但許疑似吸毒後精神恍惚，找不到鑰匙，又聯繫不上其室友，員警無可奈何，只好提供自己的衣褲讓他換上，才順利移送至台北地檢署。

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