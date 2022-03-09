巧新(1563)2月合併營收5.51億元，年減5.23％，主要適逢出貨天數較少，但受惠主要超跑與豪華汽車品牌車廠訂單出貨需求穩健，前2月合併營收11.65億元，年成長2.19％。

巧新表示，目前全球超跑、豪華汽車品牌新車市場保持良好銷售態勢，尤其是保時捷、法拉利及賓士等車廠新車款客製化輪圈的出貨表現明顯較去年同期成長，加上屏東廠凌志（Lexus）、保時捷等車廠客戶新訂單的加入，拉升產能稼動率。

隨著全球掀起碳中和的熱潮，品牌車廠相繼喊出減碳目標，如保時捷致力減少供應鏈中的二氧化碳排放量，呼籲供應商轉為使用可再生能源，BMW亦規定供應商在2025年時再生鋁使用率需達到50％，電動車、油電混合車等更是成為品牌車廠未來發展主軸，巧新在客戶邁向碳中和的道路上責無旁貸，積極配合各國際車廠的要求，採用可再生能源、廢水回收再利用、廢氣熱能回收鍋爐使用，更走在供應鏈減碳趨勢前端，加速推進再生鋁輪圈占比，有望提前於2024年將再生鋁輪圈占比提升至50％。

近期因俄烏危機影響車用零組件的供貨狀況，使得部分品牌車廠短期以調整各生產基地產能配置因應，加上貨輪失火，短期皆恐影響整體產業鏈拉貨力道，但全球超跑、豪華汽車品牌的新車需求仍展現良好的成長，有助巧新後續可迎來一波回補庫存潮。