捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552)公布2022年2月自結營收1.76億元，較1月2.1億元減少16.27％、較去年同期2.12億元減少16.78％，為近25月低點。累計前2月營收3.87億元，較去年同期4.44億元減少12.74％，仍創同期第三高。

易華電表示，2月營收下滑主要受工作天數較少影響，隨著農曆春節結束，客戶已開始進行庫存回補，公司目前仍維持首季落底、第二季回溫看法不變。惟近期國際戰事造成全球政經情勢動盪，為產業投下不小變數，因此對市場面未來影響仍須密切觀察。

易華電2021年前三季營運表現顯著回升，稅後淨利2.82億元、年增達近1.11倍，每股盈餘（EPS）3.4元。雖因客戶拉貨轉趨謹慎，第四季營收6.51億元，季減達20.62％、年增7.11％，自第三季新高下滑，累計全年營收30.02億元、年增13.45％，仍創歷史次高。

投顧法人認為，強勁的穿戴式裝置需求，可望填補面板廠削減重複訂單及中國大陸中階智慧手機需求轉弱部分缺口，預期易華電首季營收修正幅度將優於以往季節性水準。而應用於mini LED顯示面板的雙面製程技術，可望自下半年起少量出貨，成為中期成長動能。