一詮(2486)去年每股盈餘1.79元，終結連6年虧損，去年轉盈且衝上11年高點，並擬配息0.5元。公司2月營收3.81億元，年增10.03%、月減16.35%；前2月營收8.37億元，年增2.66%。甩開外資連3日賣超，周三股價一度摔至40.70元之波段低點，隨後成功翻紅強漲近3%。

一詮去年營業收入59.88億元，年增逾4成，創下近6年新高，營業毛利11.68億元，營業利益5.34億元，稅前淨利4.53億元，本期淨利3.83億元，歸屬於母公司業主淨利3.75億元，基本每股盈餘1.79元，終結連6年虧損，去年轉盈且衝上11年高點。公司董事會決議110年度資本公積發放現金為0.5元，以周二收盤價41.25元計算，現金殖利率1.21%。公司董事會也決議於6月1日召開111年股東常會，地點位於新北市新莊區五工路95號3樓(新北產業園區服務中心3樓禮堂)。

一詮2月營收3.81億元，年增10.03%、月減16.35%；前2月營收8.37億元，年增2.66%。原先均熱片、IC導線架、陶瓷基板等今年皆有強勁成長，但大陸長短料庫存仍存調節問題，加上春節工作天數減少，1、2月營運恐淡季較淡，最快3月後則較為明朗。

一詮廠房設施正在調整、新機台設備也在陸續規畫導入中，新產能擴建持續按原計畫進行，今年均熱片產能估將成長約3成。