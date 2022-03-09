民眾黨主席柯文哲7日與民眾黨立法委員蔡壁如以及民眾黨新北市議員參選人陳世軒成立聯合競選服務處，插旗新北為自己的政治路鋪路，對此，北市議員簡舒培痛批，與新北議題相關的捷運環狀線，7個標案中僅1個開工，其他全部流標，柯卻還利用職位和市政資源，幫自己和民眾黨參選人拉抬聲勢，吃碗內看碗外。

簡舒培指出，天下雜誌去年所做的全台縣市首長施政滿意度調查，柯文哲的成績是全台墊底，可凸顯市民對市長執政的不滿，再加上柯任內北市人口流失情況嚴重，還無心市政跑到新北插旗。

簡舒培也提到，柯文哲對於雙北相關公共建設，以及重要交通設施「環狀線」卻也沒做好，捷運南北環段共7個標案，其中只有新北機廠決標動工，其他全部都流標，可能在柯任內都無法標出去，連攸關雙北的市政都沒辦法做好，就想把新北市民當成選舉提款機。

北市議員李建昌也痛批，柯文哲開出的支票都沒有兌現，剩下9個月時間應該好好向北市議會報告，但柯卻只在乎總統大位，甚至在環狀線北環段FC680C區段機廠開工動土典禮上，直接著民眾黨參選人參與，這種行為從未有人做過，除非是現任市議員受邀，否則參選人並不適合出席這種場合。

另外，李建昌也提到，北市近期出版一本「堅韌的疫誌」紀錄防疫的歷程，花費153萬元印製500本，每本成本高達3000元，裡面卻頻繁出現台北市副市長黃珊珊的政績，如同幫他做個人行銷。

李建昌呼籲，不管是參加公部門動土或濫用公帑做行銷，未來9個月市議會將嚴格監督，盼柯文哲應該把目光集中市政，把還沒按照計畫的工程加快腳步，不是衝選舉。