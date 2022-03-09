大陸上海期貨交易所掛牌的滬鎳期貨主力合約今(9日) 繼續漲停，漲幅17％，報人民幣267700元／噸，此前已經連續兩日漲停。

據測算，倫鎳現在有效價格是50300美元，折合人民幣大概30多萬，目前滬鎳價格近人民幣27萬。

倫敦金屬交易所（LME）昨（8日）宣布暫停鎳交易，取消所有在英國時間2022年3月8日淩晨00：00或之後在場外交易和LME select螢幕交易系統執行的鎳交易，並預計3月11日前不會重啟交易。

也就是說，3月8日當天的交易完全作廢，在交易恢復當天，漲跌幅以3月7日收盤價為基準，也就是LME再次開盤以50300美元／噸計算。

大陸光大期貨表示，LME重啟交易後各種可能性都存在，因此建議盤中多空頭以風控為上，場外投資者不輕易入場參與，等待該風險事件結束。

中信建投期貨指出，在鎳價大漲之後，現貨市場或陷入暫時的停滯狀態，下游無法接受當前的高價，部分廠家或因原料中斷減停產，等待市場回歸正常狀態。

倫敦金屬交易所（LME）發佈最新公告稱，預期不會在3月11日前恢復鎳期貨的交易，預計將為鎳的所有直接合約設定10％左右的漲跌幅限制。

本周倫鎳上演「史詩級逼空」行情，週二延續周一的瘋狂漲勢，日內暴漲超110％突破10萬美元／噸，兩日累計漲幅達250％。