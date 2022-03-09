宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣長林姿妙及縣府官員涉嫌貪汙案，今年1月首度發動偵查行動，對縣府建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原2人聲請羈押禁見獲准，由於2人的羈押期間將本月15日屆滿，檢方昨(14日)向法院聲請具保停止羈押，宜蘭地院裁定兩人各以15萬元交保，上午兩位官員家人已前往辦理交保。

宜檢今年1月14日，針對宜蘭縣長林姿妙及縣府官員涉嫌貪汙、圖利、財產來源不明等罪，首度發動偵查行動，約談林姿妙、吳朝琴、吳東原等人，林姿妙獲請回，另宜檢翌日聲押禁見吳朝琴、吳東原2人獲准。

吳朝琴、吳東原2人，羈押期限至3月15日為止， 宜檢認為，吳朝琴、吳東原2人涉嫌《貪汙治罪條例》圖利罪嫌疑重大，其中吳朝琴是本案關鍵人物，他從林姿妙擔任羅東鎮長時期就一路跟隨，有「羅東土地徵收案舵手」的稱號，吳朝琴參與縣務會議及相關土地徵收議事，衍生免徵土地增值稅、贈與稅等龐大利益，因此認為2人仍有羈押必要，原已計畫聲請延押。

檢方昨(14日)向法院聲請具保停止羈押，宜蘭地院裁定兩人各以15萬元交保，上午兩位官員家人已前往辦理交保。