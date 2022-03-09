美股劇烈震盪跌多漲少，道瓊終場下挫180點，僅費半獨漲，台股在權值股領軍，美期指漲幅擴大下，今開盤勁揚逾200點，指數最高達17071點，站回萬七大關，期貨盤強於現貨，烏俄談判有進展，傳出烏克蘭總統澤倫斯基願就2項條件做出讓步，加上金管會喊話力挺台股，都是台股今反彈主要動力。

台股近4個交易日已出現3個空方缺口，需留意年線17320附近的反壓，加上櫃買指數跌破年線，目前大盤型態偏空，台股目前呈現補跌，須待融資適度減肥後，方有機會見到反彈。

權值股今帶頭反彈，晶圓雙雄台積電(2330)開高震盪漲幅逾1%，一度上漲10元、股價最高回到573元，貢獻大盤指數逾70點，聯電(2303)上漲逾2%；聯發科(2454)上漲逾1%、股價最高達976元，鴻海(2317)開小高震盪；面板股友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)早盤均全數走揚。

昨美股僅費城半導體指數收紅，帶動今IC設計族群強勁反彈，股后信驊(5274)一度強勁反彈逾5%，智原(3035)亦大漲逾5%，威鋒電子(6756)、力旺(3529)、盛群(6202)漲幅也達3~4%。

鋼鐵股今呈現全面上揚。鋼鐵股中千興(2025)大漲逾4%，東明-KY(5538)漲幅逾2.5%、佳大(2033)、長榮鋼(2211)、運錩(2069)等也均上漲。

航運股早盤為強勢指標，成交比重達3成，散裝航運中櫃(2613)、志信(2611)攻上漲停，榮運(2607)漲幅也逾4%。航空股長榮(2603)、華航(2610)反彈上漲約2%。貨櫃三雄開高後略顯震盪，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)盤中漲幅在1%~2%震盪。

美國、歐盟對俄羅斯祭出新一波經濟制裁，烏俄戰事及通膨持續干擾全球金融市場，歐美股市持續下跌拖累台股跌破年線。雖然台股企業獲利良好，且擁有高殖利率題材，但美元指數走強，亞幣轉貶，外資連續二周賣超千億元，籌碼面偏空，短線建議觀望，保守操作，靜待台股大盤站上5日均線，才有機會走反彈行情，但仍要留意年線反壓，指數空間不大，另外，蘋果發布會如預期公布新款iPhone SE、iPad Air、M1 ultra，觀察供應鏈股價表現。

中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇認為，近期風險性資產波動加大，雖目前定調俄烏地緣風險為短期事件，對中長期美股走勢影響有限，但操作上仍需關注烏俄情勢，建議增加避險部位及防禦型之投等債因應，待市場情緒回穩，基本面將重回關注焦點。