有強制性交及強制猥褻少年前科的藍姓男子，2020年在高雄監獄服刑時，竟利用一名受刑人輕度智能障礙，因心智缺陷而反應遲鈍，拉著對方的手隔著褲子撫摸自己私處，然後又伸手撫摸對方私處，最高法院駁回上訴，依強制猥褻罪將藍男判囚10月定讞。

藍男與被害男子都是法務部矯正署高雄監獄服刑之受刑人，藍知悉對方屬於輕度智能障礙，因心智缺陷而反應遲鈍、不擅拒絕及不擅言詞，2020年4月16日中午，在高雄監獄工場休息室內，藍男對被害男子加以猥褻。

經受害者提告後，檢方偵結起訴，但藍男辯稱因每月3萬多元之退休俸，在監獄中算比較有財力之人，很多人均覬覦他的金錢，才會對他誣陷；但法官佐以獄中的錄影畫面，不採信藍的辯詞，認定他犯行明確。

高雄地方法院一審及高雄高分院二審都認為，藍男造成被害男子身心受創，所為自應予非難，其犯後始終否認犯行，且無法與被害人達成調解，將他判處有期徒刑10月，他提上訴，最高法院駁回確定。