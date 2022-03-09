加滿一車約53公升汽油的刷卡價逼近90美元（約新台幣2550元），這是舊金山居民近日處境，比上週約漲了20%。總統拜登宣布禁止俄國油氣進口後，平價加油站馬上大排長龍。

烏俄戰爭帶動原油價格攀升，汽油價格在全美創下西元2000年來最貴紀錄。

隨著美國增加對俄羅斯的經濟制裁，預期油價會再上漲的心理，被公認相對便宜的量販店好市多（Costco）加油站大排長龍，中央社記者今天中午現場觀察，車子持續湧入，隊伍綿延到停車場以外的道路。

根據美國汽車協會（AAA），本週全美平均汽油價格為每加侖4.173美元（約新台幣118元）。加州是全美汽油價格最高的地區，高稅率和環保計畫的成本讓加州平均油價每加侖達5.34美元（約新台幣151元）。

舊金山地區貴的加油站甚至可以看到每加侖油價飆上6美元價位，而上週是5美元，漲幅約20%。今天加油機螢幕上，顯示著民眾加油9加侖60美元、14加侖87美元的數字，遠在歐洲發生的烏俄之戰，美國人也不可能置身事外。

即使高油價傷荷包，如果能夠因為美國實施經濟制裁停止烏俄戰爭，多數美國民眾願意接受這「必要之惡」。根據奎尼匹克大學（Quinnipiac University）7日發布的民意調查，即使油價會被推高，71%美國人支持禁止進口俄羅斯的石油和天然氣。

加州自2020年3月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來實施在家辦公，減少外出，油價短暫下滑。去年夏天解封之後，油價開始上漲，加上通貨膨脹的影響，油價節節高升。

科技公司如搜尋引擎龍頭谷歌（Google）和社群媒體推特（Twitter）宣布自這個月中起將重啟辦公室。谷歌將實驗性地讓舊金山灣區員工一週回辦公室3天，採實體與遠端混合的上班方式；推特訂於3月15日全部重啟所有辦公室，員工可以選擇他們何時進辦公室工作。

儘管有遠距上班的選項，以公路旅行為主要交通模式的美國人不可能不出門，短期內不得不面對高油價對經濟帶來的衝擊。（編輯：林憬屏）1110309