電動機車業者Gogoro於9日宣布，攜手固態電池研發業者輝能科技，共同打造全球第一顆電池交換式電動機車固態電池原型，並表示有望在未來三至四年逐步邁入量產階段。Gogoro也預告未來將導入固態電池使用。

Gogoro指出，觀察全球電池發展趨勢，固態電池有望取代傳統液態電解液電池成為未來消費性電子產品及電動載具的主流電力來源，也是全球知名汽車大廠及電池科技領導廠商致力研發的新世代技術。

Gogoro表示，固態電池擁有不可取代的優勢，其一是它的能量密度更高，進而提升電動車輛的續航力，預估未來Gogoro的固態智慧電池將可望提升至1.4至1.5倍容量，而每顆智慧電池可儲存電量也將有望從1.7kWh大幅增加至2.5kWh，有效延長車主電池交換間的可行駛距離。

其二固態電池有效提升安全性，因為固態電池不同於現行鋰電池所採用的液態電解液，其固態電解質具有不易燃的特性，所以當固態電池受到劇烈撞擊時，將大幅降低電池遭遇意外狀況時的安全風險。

Gogoro也藉此宣示積極導入固態電池技術的立場，並將同時達成「向前新技術相容、向後舊車種相容」的雙向兼容挑戰。