雖中央強調國內肥料供應無虞，但有地方農民表示依舊缺乏肥料，春耕施肥也碰到困難。立委痛批，農委會公布的肥料數量並沒辦法解決民眾買不到肥料的問題，農委會主委陳吉仲不滿，事實就是沒有缺肥料，委員只要告訴我哪裡買不到就好。

立法院經濟委員會今日邀請農委會主委陳吉仲列席報告業務概況，並備質詢。

國民黨立委謝衣鳳指出，俄羅斯是尿素出口大國之一，去年中國大陸因為能源管制嚴禁尿素出口，農委會說尿素足夠沒有缺貨疑慮，但仍有農民買不到肥料，陳主委說是因為國際航期延宕，導致無法準時到貨，所以肥料才會提供不及。

陳吉仲急澄清，去年開始原物料上漲，有要求台肥凍漲，台肥現在庫存量超過15萬公噸，肥料大部分在農會都有賣，也都供應充足，台肥尿素庫存有9500公噸，也已超前採購1.8萬公噸，台肥都有在超前部署，我沒有講過肥料供應不及。

根據關務署進口統計，110年9月從馬來西亞進口尿素1500公噸；10月從中國大陸進口9456公噸、印尼進口400公噸；11月從中國大陸進口1萬9725公噸，印尼進口1100公噸；12月從中國大陸進口42公噸，馬來西亞進口2600公噸。

謝衣鳳表示，中國大陸嚴禁出口尿素後我們必須到東南亞找其他貨源，但從資料來看，從東南亞進口的尿素還是無法和大陸進口量相提並論，農委會該如何提供足夠的貨源？

陳吉仲僅表示，感謝委員辛苦整理資料，尿素有工業和農業用，我可以私下提供委員台肥尿素主要進口來源。

謝衣鳳不解，農委會為何要私下講？何必只讓我知道？一個好的行政部門如果提供給市場足夠供應量是否就不會有疑慮了？

陳吉仲表示，有些是台肥的商業機密不能公開說，而且委員的資訊並不正確。

謝衣鳳痛批，農委會公布的肥料數量沒辦法真正解決民眾買不到肥料的問題，這是農業真實發生的問題。

陳吉仲不滿指出，但事實就是沒有缺肥料，委員在議場強調買不到肥料，我認為是在製造恐慌，「只要委員告訴我哪裡有缺肥料就好」。