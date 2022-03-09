監察院今天公布最新一期廉政專刊，蔡英文總統名下共有9筆土地，1筆建物，位於雙北精華地段，皆來自繼承，她並信託4筆土地、2筆建物，存款為5564萬餘元，並持有家族企業「正中企業」股票；副總統賴清德則在去年舊屋換新屋，背負1681萬餘元的房貸。

根據財產申報資料顯示，蔡英文母親於2018年3月3日逝世，她於去年11月1日申報9筆土地，坐落於台北市文山區、內湖區、中山區、士林區、新北市板橋區等精華地段，相較1年前，新增7筆來自繼承的土地，同時也繼承1筆位於台北市中山區建物。蔡英文也信託4筆土地，位於台北市松山區、大安區、新北市永和區，以及2筆位於台北市大安區、新北市永和區的建物。

蔡英文的存款相較1年前，多出280萬餘元，金額為5564萬9898元，並持有家族公司「正中企業」股票413637股，蔡英文也投資110萬於家族企業「東道有限公司」，且東道公司自2014年元旦至今每月需付給蔡英文9萬元土地租金。此外，還擁有「洋蔥炒蛋到小英便當」、「英派－點亮台灣的這一哩路」著作權。

蔡英文也備註，委託律師管理2020總統大選選票補助款，供支付競選經費不足款、捐助「小英教育基金會」、公益捐贈及其他業務需要等用途，截至2021年11月1日餘額1億1102萬9332元。

賴清德夫婦最新財產申報，他於去年1月8日賣掉居住29年位於台南市中西區的1筆土地與1筆建物，土地與建物分別售價1155萬、30萬，同年3月24日分別以2442萬、838萬購入位於台南市安平區的1筆土地與1筆建物，背負1681萬0234萬餘元房屋貸款。

賴清德的存款152萬1152元，相較2020年7月9日申報644萬2060元，存款減少了492萬餘元，推估是用來付房貸頭期款，並未申報股票、債券、珠寶等，太太吳玫如持有10張儲蓄型保險，價值高達2519萬1507元，還有1輛TOYOTA汽車。