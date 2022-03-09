美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）8日表示，中國似乎對俄羅斯入侵烏克蘭以來所面臨的困難感到不安，但中國領導人習近平在台灣問題上的決心不應被低估。

路透社報導，伯恩斯在出席眾議院情報委員會一個關於全球威脅的年度聽證會時被問及，如果考慮俄羅斯在入侵烏克蘭後遭受的經濟損失，他是否認為美國與中國在台灣問題上有更「富有成效」的對話空間。伯恩斯對問題持否定的態度，「我只能說，從分析的角度來看，我不會低估習主席和中國領導人在台灣問題上的決心。」

伯恩斯說，他相信中國沒有預料到俄羅斯會遇到困難，也對中國與俄羅斯總統普丁的密切關係可能造成的「聲譽損害」以及入侵烏克蘭的經濟後果感到不安。他相信這對中國在台灣問題上的算盤產生了影響，美國將繼續關注。

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）在聽證會上表示，中國和俄羅斯在經濟、政治和安全問題上的合作越來越緊密，但兩國之間的結盟是有限度的。她說，目前還不清楚烏克蘭戰爭將如何影響兩國關係。

海恩斯說，中國不批評俄羅斯的行動，看起來中國還未對此付出代價，但這可能會影響未來關係的發展。

美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）局長柏瑞爾（Scott Berrier）在聽證會上被問及，中國是否會因為俄羅斯行動而對試圖奪回台灣更有膽量時表示，台灣和烏克蘭是「完全不同的兩件事」，美國在太平洋的威懾態度讓一切都非常不同。