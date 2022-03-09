女星李愛綺因租金問題與房東鬧翻，便將開設的健身房搬到新址重新營業，未料因虧損而停止營業，這讓她將部分責任歸咎於前房東，卻遭對方痛批是「假面藝人」，甚至欠租265萬落跑，對此，她反爆料承租後才發現不僅是違建，每次溝通協調都是一陣辱罵，因此感到相當害怕。

李愛綺表示起初並不知道跟承租的房屋、頂樓加蓋是違建，甚至電梯不符合公共安全法規不能用等問題，直到鄰居檢舉，等到執法人員檢查才發現，加上碰上疫情一半會員暫停會籍，便和房東進行協商，並非向媒體所寫跟房東求償500萬，更透露有嘗試打電話和房東商量降租，但被以老婆家是有錢人，不懂生意經營困難這種事為由拒絕降，此外，被房東指出談降租時就計畫搬到新址一事，她強調：「當初房子裝潢也花了將近2千萬、我們也不想搬走」。

對於房東不滿她沒錢還做公益，李愛綺強調不是只能有錢才能做公益，像是淨灘活動就是與健身房會員對台灣這片土地的愛，其他還有發便當給街友、到育幼院送禮物等照片等，都是為了給所有人

交代證明、並非像媒體爆料房東所說要刻意塑造形象，對於被影射做假公益，她無奈表示：「抹黑了所有這幾年來一起參與做愛心的好朋友們，對你們真的很抱歉」。

至於被指出支票有問題，她澄清裝潢好的新址正要開幕，就碰到3級警戒無法營業，在沒有收入的情況下，和房東商量把時間稍微延後，卻遭到對方辱罵，接著又態度反覆不願解決，對於被媒體報導「裝可憐 、不接電話」，她表示全是自己太害怕，因為房東每次溝通協調都是一陣辱罵、甚至跑到銀行對著櫃檯人員叫囂，要他們把公司存摺給他看裡面有多少錢，失控行徑相當傻眼，接著強調：「謝謝今天所有朋友的關心，接下來的一切會交由律師妥善處理」。