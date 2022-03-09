大S「珍惜幸福」閃嫁酷龍具俊曄 命理師揭星象契合度：兩人不易離婚｜中時新聞網

藝人大S與20多年前的舊愛具俊曄再婚，喜訊震撼各界。命理專家小孟老師看了兩人命盤，認為大S的天秤座與具俊曄的處女座在性格、性愛方面都非常契合，是很完美的組合，更直言「大S一直都是具俊曄在等待的人，他不僅能照顧大S與小孩，還能給予大S所有一切美好人生。」

小孟老師表示，大S是天秤座，具俊曄是處女座，兩人在性格與性愛方面相當契合，尤其天秤座的大S很念舊，容易回味過去，而處女座的具俊曄非常忠誠，當愛上一個人的時候會不斷想念，就算對方已有婚姻仍然會想念，而且他是一個勇於追求的人。

從星盤的角度分析，大S火星落入了戀愛宮，通常代表是真誠、火熱的愛情，對於過往的舊情仍然無法忘懷；具俊曄處女座木星入夫妻宮，顯示大S一直都是具俊曄在等待的人，小孟老師說「具俊曄能照顧大S與小孩，也能給予大S所有一切美好人生。」並認為這個組合非常完美，因為處女男非常貼心與守護愛人，能滿足女性對於性的渴望。天秤女喜歡被保護與呵護感，兩人結婚不易離婚，但都是會出奇不易不按牌理出牌的人，因此會快速陷入愛情與閃電結婚。

雖然大S表明沒有再生意願，但小孟老師說，明年他們可望有懷孕的機會，若大S改變心意，一定要加緊腳步。