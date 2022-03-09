興中街火災傷者爆 市府要他們3月15日後自己找地方住

立委林靜儀9日召開記者會，直指興中街大火突顯弱勢與租屋族居住問題，她也驚爆收到受災房客來電爆料指稱，市府目前暫時安置他們，但是3月15日之後要住那要他們自己找；對此台中市社會局表示，為安置受災民眾結合民間旅館提供臨時短期住宿，並以災害發生之日起算至多10日，共有31名受災戶接受安置。

林靜儀9日上午和民進黨籍市議員江肇國、李天生、林德宇、張家、施志昌等人共同召開「社宅用地賣財團，弱勢權益變空談」記者會，記者會中她驚爆上午收到一名火災受災房客來電陳情。

這位民眾表示，火災當時他從六樓爬下來，摔斷腿住院治療中，根據他所說，他出院後會有幾天旅館可以住，住旅館的費用，盧市府這邊會給他一點折扣，但是3月15日後請他自己找地方住。

林靜儀問：這就是盧市府對所有受災民眾的態度嗎？平常還沒發生事情時，不但沒有辦法提供弱勢者安全的居住空間，沒有好的社宅，要民眾自己想辦法住在這種低廉、安全無保障的地方，出事之後撿回一命，但是要你自己找你要住在那裏，市府不處理。

她也說，陳情人表示，當天的狀況和盧市長說的不一樣，火災當時沒有警鈴、沒有廣播，都是住戶想辦法奔逃，由於樓梯間堆滿雜物，奔逃過程中大家要把雜物搬開，才能逃命。

住戶也問通道堆滿雜物，消防安檢為什麼會過，陳情人的說法，消防局說那是都發局的事，一個政府橫向連繫要做好，尤其事件都發生了還說，那是都發局的事，這些人是弱勢者，會住在危險的地方，就是因為經濟辛苦，請問盧市長，在火災中活下來的人，你要把他安置在那裏？

對此，台中市社會局表示，火警當晚，區公所即刻就近開設活動中心作為避難收容處所，後續結合民間旅館，提供臨時短期住宿安置，以災害發生之日起算至多10日，共有31名受災戶接受安置，住宿和三餐費用由市府負擔針對興中街火警受災戶，如符合急難紓困或急難救助，區公所將協助受災民眾申辦相關補助。