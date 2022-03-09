新竹介壽路，通往新竹科學園區的大門。

鄭宏輝以手握拳頭自信手勢邀約大家一起升級新竹。

大新竹合併升格的議題，仍待立法院修法討論。各黨派可能的新竹市長候選人，在農曆年後紛紛展開行動，爭取市民的支持。在新竹市的街頭上，今天也出現民進黨籍行政院顧問鄭宏輝的看板「升級新竹」，為年底選戰揭開序幕。

高掛在新竹市各大重要路口，特別是竹科光復路介壽路口的看板，呈現鄭宏輝陽光自信的握拳動作，口號「升級新竹」也加上英文「Upgrade Hsinchu 」，成功吸引許多附近居民與竹科上下班人潮的目光。

鄭宏輝表示，竹科40年的成功發展，帶動了新竹市成為高學歷、高所得、高消費的城市。新竹市民們也期待大新竹能夠升格直轄市，讓市民的生活品質也能與產業一起成長，成為國際級一流的城市。

鄭宏輝強調，新竹市是北台灣最早開發的城市，擁有300年歷史豐厚的文化底蘊。104平方公里的面積、45萬的人口，做為台灣的科技首都，承載著台灣的未來，也承載著世界的未來。就像是台灣寶島上閃耀的一顆大鑽石。

鄭宏輝指出，新竹市民最關心的交通、教育、環境等議題，都是日常生活、每天要面對的現實問題。「升級新竹」的理念，也希望能夠尋求市民的共識，用「智慧、新創、森林城市」的概念，爭取新竹市民的認同與支持。

鄭宏輝表示，市民們日常生活的大小事，其實就是政府部門最重要、必須關心、努力的事。未來的新竹市，也期待能夠與中央繼續的合作，有豐沛的經費與資源支持，才能為新竹市民「拚建設、增福利」。