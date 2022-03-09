巨生生醫(6827)自行研發的奈米微胞抗癌新藥MPB-1734完成國內首位病人收案，為公司奈米微胞技術發展重要里程碑。巨生醫目前MPB-1734臨床1/2a期試驗收案進度如期進行，預估明年下半年可望完成臨床1期試驗，獲取相關試驗數據，並接續進行臨床2a期試驗。

巨生醫表示，公司自行開發的新劑型抗癌藥物MPB-1734新藥已分別於2020年11月及2021年4月通過美國FDA及台灣TFDA核准，進行臨床1/2a期試驗，後期將致力於特定的晚期實體腫瘤(如卵巢癌、頭頸癌、食道癌等)的療效探索，並於今日成功於台北榮民總醫院完成收治第一位頭頸癌末期病人，預估隨巨生醫MPB-1734抗癌新藥臨床試驗順利推進，公司可望於明、後年在台灣及美國陸續展開第2a期臨床試驗收案。

據專業研究機構Biomedtracker報告統計，目前每年全球卵巢癌患者人數已超過20萬人，2019年在美國、歐盟及日本卵巢癌藥物的市場為21億美金，預估2029年將成長至31億美元。卵巢癌在歐、美皆屬於罕見疾病的範疇，大部分的病患發現時已是癌症第三或第四期狀態，而且經過手術或是化療後，超過一半以上的病患在18個月內會復發。

以目前各國臨床試驗數據來看，卵巢癌復發後的病患僅有一半對於鉑金類藥物有反應，另外五成病人目前尚無其他特效藥可供使用，而MPB-1734在動物實驗中對於具有鉑金類藥物抗藥性的細胞株有非常好的抑制效果，未來隨MPB-1734取得藥證後，將可望解決無藥可醫的窘境，嘉惠廣大的卵巢癌患者。

巨生醫表示，MPB-1734目前針對晚期的實體腫瘤病患進行臨床試驗，公司未來將藉由向美國FDA申請505(b)(2)新劑型新藥與孤兒藥等快速審查方式取得藥證，並可望爭取與一線藥物併用治療的機會。