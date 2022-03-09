達方(8163)旗下電動自行車品牌BESV於台北國際自行車展正式介紹旗下源自於歐洲的子品牌「Votani」，近期俄羅斯與烏克蘭戰事未歇，不過達方電動自行車等綠能產品在歐洲產品銷售未受影響，達方也計畫擴大歐洲捷克廠及世同德國廠區規模，以因應歐洲電動自行車客戶需求。

達方集團BESV品牌電動自行車以Beautiful(美麗)、Eco-friendly(環保) 、Smarter(智慧)、Vision(願景)四大概念為基礎，結合達方(電池)電控獨家驅動系統打造出多元的BESV全球車款，包含時尚休閒小徑的PS系列、時尚通勤的CF系列，以及涵蓋公路與跨界運動的J系列，其中PS車系的獨特設計具高識別度，不僅獲得諸多國際設計大獎的肯定，並在全球市場創造銷售佳績，BESV PS車系已成為「時尚」的代名詞，不論是小巧有型的PSA1，或是方便收折攜帶的PSF1，都有著高討論度及廣大的支持者。

達方表示，Votani已在歐洲地區發展多年，近年也陸續導入日本、台灣等亞洲市場，此次展出的Votani H3與Q3皆為搭載BESV獨家驅動系統的20吋時尚小徑車，具Smart智慧輔助模式、全自動環境感應頭燈及擴充配件組合等高規配特色，無論是低跨便利的Q3，或是獲得2021年台北自行車展d&i設計金質獎肯定的H3，都能兼顧運動健康與日常通勤，為新世代移動休閒的一時之選。

由於歐洲橫跨地理範圍廣，加上成熟的自行車文化，讓產品走向多元化與分類細微化。有鑑於此，BESV除了座落於荷蘭市區的辦公室，也特別設置了歐洲研發中心，該據點鄰近當地著名的山區林道，方便不斷地測試與優化BESV產品；BESV相信未來電輔自行車走向將如同汽車業，隨著消費市場成熟，從傳統的房車發展至今日，呈現五花八門的多元樣貌及選擇，讓不同需求的消費者，都能找到理想的愛車。

近期俄羅斯及烏克蘭戰事延燒，達方總經理蔡耀坤表示，歐洲電動自行車等綠能產品因主要銷售地區在荷蘭等國家，未受到戰爭影響，公司也針對歐洲電動自行車客戶需求規劃擴產，目前達方集團在歐洲有達方捷克廠及世同德國廠兩個廠區，其中捷客廠區除原有的鍵盤及其他產品，也規劃佈局E-Bike，至於世同的德國廠也將視客戶需求調整產能。

隨著綠能產品佈局效益顯現，去年綠能產品占達方營收比重達32%，達方預估，今年綠能產品占比可望達40%，達方董事長蘇開建表示，今年整體策略著重在內部綜效整合，包括綠能、零組件及鍵盤佈局持續發展，公司營收及獲利朝雙成長方向進行，今年還是不錯的一年。