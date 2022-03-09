根據日本官方最新數據，當地上季GDP(經濟成長率)經修正後竟低於初值以及市場預估。這也可看出，日本上季民間消費以及企業支出增幅，不如先前所預測的。

目前，俄烏戰事持續下，供應鏈供貨問題雪上加霜，加上原物料又漲不停下，日本景氣復甦堪慮。

9日，日本公布2021年第4季GDP經修正後，季增年率降至4.6%，遜於預估的5.6%以及2月公布的初值5.4%。若與2021年第3季相比季增率1.1%，也低於市場預估值1.4%。

農林中金總合研究所認為，與歐美各國相比，日本復甦力道明顯較弱。同時，日本政府指出，上季GDP修正值變小，主要因為民間消費力減弱所致。

佔日本GDP比重逾半的民間消費，上季僅季增2.4%，低於之前預估的2.7%。尤其是服務業表現最差，支出部分也從初值3.5%下修至3.1%。日本政府表示，從另份2021年12日的當地官方數據來看，外出吃館子以及坐火車等服務項目花費，也比市場當初估計的少。

另外，由於生產要素之一的資本財疲軟，元月的個人消費可能也好不到哪去。目前的俄烏衝突尚未解決，也會讓日企的投資卻步。

日本此份修正的資料中，資本支出增0.3%，低於預估值0.7%，也少於初值0.4%。因此，日本內需力道對GDP修正值貢獻了0.9%，同時，淨出口也增加0.2%。

因新冠疫情以及俄烏戰事，上周，路透社大幅下修日本本季GDP季增年率預估值至0.4%。日本總研認JRI認為，本季GDP應該還不至於出現衰退。不過，尚須觀察幾天，要視俄烏最新發展狀況而論。因此也不排除，可能會出現影響景氣復甦更大的風險。