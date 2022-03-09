香港小姐出身的佘詩曼，是著名的是黃金單身女郎，小姑獨處的她，屢次被外界催婚，不過佘詩曼近日則被港媒拍到，她盡孝心帶媽媽去看醫生時，身邊出現一位年約40歲的高帥男子貼身相陪，不只貼心接送還陪伴佘媽媽買菜，不禁讓外界好奇，佘詩曼是否戀愛ING，對此，她也向港媒回應了。

46歲佘詩曼雖然在大陸忙拍新戲《今天的她們》，但她也沒忘照顧人在香港的母親，佘詩曼近日就被港媒拍到，她放下工作、帶著媽媽到專科診所看醫生，佘詩曼還被直擊，身邊出現一位年約40歲的高帥男子貼身相陪，該男子不只接送還陪佘媽媽買菜，三人一起去挑蔬果又買魚。

不禁讓外界好奇，佘詩曼是否正戀愛ING，根據《東網》報導，佘詩曼否認高帥男子是男友，並稱呼對方是哥哥。其實，佘詩曼是選美出身，在1997年獲得香港小姐季軍而踏入演藝圈，接著以演員身分打開知名度，佘詩曼並在2018年以宮廷劇《延禧攻略》的「嫻妃」再攀人氣高峰，46歲佘詩曼演藝成績亮眼，但她感情卻是交白卷。

不過佘詩曼仍渴望愛情，她希望能找到「有趣的靈魂」，至於愛情觀，佘詩曼相當豁達且有自己的想法，她不急著尋到另一半，並正能量說：「我相信我會找到的」，而佘詩曼也不後悔自己沒結婚：「如果沒結成的話，那肯定他不是最適合我的」。