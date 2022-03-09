金管會統計的國人投資俄烏基金曝險，金額達739億元，立委吳秉叡9日上午在立法院財委會中質詢，這個金額是否只算俄烏基金、漏掉也是無法贖回的東歐基金。證期局局長張振山回應，國內投信沒有東歐基金，只有3檔境外基金有投資在東歐基金，目前基金贖回都不是問題。

張振山指出，境內基金「沒有」東歐基金，境外有三檔東歐基金，確實不在俄烏曝險計算中，停止贖回狀況，基金公司都有報告，但現在贖回不是問題因為投資比重小，若未來流動性困難就會找專家評估計價，還是可以進行贖回。

國人投資俄烏基金狀況，據投信投顧公會統計，投信基金及境外基金持有俄烏部位不大，投信基金截至今年2月底，持有俄羅斯及烏克蘭暴險部位分別為269億元及32億元。境外基金截至今年1月底持有俄羅斯及烏克蘭暴險部位分別為317億元及121億元，占全體投信基金規模（4.9兆元）及國人持有整體境外基金總金額（3.9兆元）比重皆未達1％，曝險程度尚屬可控範圍。