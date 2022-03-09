2022年寒害造成農損逾3億元，農委會主委陳吉仲9日指出，為保障農民收益，在既有的農業保險品項中擴大保障範圍，規劃精進養蜂產業、西瓜、芒果（區域收穫型）、木瓜及香蕉植株等保單，還將開發高粱、茶葉、 葡萄等品項。

陳吉仲9日到立法院經濟委員會報告業務時指出，為確保農民福利及收益，農業保險已開辦25種品項、38張保單，保單類型包括實 損實賠、區域收穫、收入保障、氣象參數、政府連結等5種，且提供長期穩定的保費補助，以補助1/3至1/2為原則及鼓勵地方政府提高補助比率，並將保險費補助措施法制化，減輕農民財務負擔。

農委會統計，2021年累計投保件數9.1萬件，投保面積13.3萬公頃，投保金額403億元。在理賠方面，累計理賠件數12,153件，理賠金額逾6.1億元。農業保險覆蓋率由2015年度0.9％成長至2021年25.9％。

陳吉仲指出，今年將持續檢討精進保單品項，並擴大保障範圍，規劃精進養蜂產業、西瓜、芒果（區域收穫型）、木瓜及香蕉植株等保單，刻正開發高粱、茶葉、 葡萄等品項，讓更多農民的經營成果能獲得保障。

在政策性保險上，陳吉仲指出，從2017年開辦釋迦收入保險，2021年累計投保件數603件，投保面積450公頃。因應推動鳳梨釋迦拓展內銷，為確保農民收入，2021年10月推出保障農民種植生產成本的新型態台東鳳梨釋迦收入保險，提供40萬元及45萬元兩種方案選擇，並補助1/2保費，台東縣政府補助10％，2021年投保件數1,233件，面積1,702公頃，投保率達60.5％，創歷年新高。

陳吉仲表示，除持續精進已開辦之釋迦收入保險、香蕉收入保險，為配合整體農業政策推動，2021年將家畜保險納入農業保險體系，並於2021年12月30日訂定「水稻收入保險實施及保險費補助辦法」，2022年1期作開辦水稻收入保險，分基本型與加強型，基本型保費全額補助，加強型補助1/2，部分縣市政府亦有補助。