大陸外交學院國際關係研究所教授李海東9日在大陸《環球時報》撰文指出，美國《紐約時報》兩次引述「美匿名高官」稱，中方在俄烏軍事衝突前就了解俄方意圖和計畫，並捏造「中方要求俄方不要在冬奧會結束前採取行動」大加渲染。據《環時》查證文中所謂「匿名高官」來自美國白宮國安會。美方一會兒拋出「中國責任論」，一會兒又指責中方與俄站隊，反對美對俄制裁。現在看來，美國並非真心想化解俄烏危機，而是試圖在拱火烏克蘭危機持續惡化同時，在亞太地區煽動針對中方的新危機。

李海東表示，首先，美方靠所謂「集團政治思維」解決危機，實際是在激化矛盾。

在烏克蘭危機深度加劇之時，絕大多數國家都希望危機和衝突盡快緩解，和平盡快回歸。但人們吃驚地發現，導致烏克蘭持久戰亂和歐洲大分裂的美方，卻在政治和輿論兩個關鍵領域內，一邊繼續拱火衝突各方持久相互消耗，一邊仍盤算著將危機和分裂移植到亞太地區，並為此不惜毫無底線地編造關於「中國對歐洲事端有責任」的不實謊言。

李海東說，其次，化解國際衝突需要多方努力和多樣化方式，包括中國在內的各方都可以展現智慧，勸談促和，爭取盡早達成停火協定實現和平。

8日下午，中國領導人與法德兩國領導人舉行視訊峰會，強調應共同支持俄烏和談，推動雙方維護談判勢頭，克服困難談下去，談出結果、談出和平。

在中法德領導人視頻峰會中，中方主張各國主權、領土完整都應該得到尊重，《聯合國憲章》宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。實際上，在傳統文化中，「和」是中國人最重要的思維觀念之一，也包含中國人最高的價值追求。它是既包括基本理念、價值，又包括運用原則和方法的一個思想體系。「以和為貴」「和而不同」都體現出中國人的智慧。

中方宣導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，更加強調根據當事各方需要，同國際社會一道發揮積極作用。當務之急是避免緊張局勢升級，甚至失控。而那種拉一方、打一方的方式只會造成矛盾走向激化。

德法等國在冷戰後曾有以多極觀念構建穩定歐洲安全的設想，但被美國以「絕對優勢實力」固守所謂「全球領導地位」的實踐所徹底否決。眼下，美國在最大限度地利用愈演愈烈的俄烏衝突，通過危機急劇強化北約的功能，試圖推動一輪接一輪的高強度制裁實質性地持續削弱俄羅斯。這種美國式應對之道，只會導致美國／北約與俄之間你死我活式較量的持續惡化和歐洲分裂的加深。

就現實後果而言，冷戰後美「冒險豪賭」執拗主宰歐洲的政策，已導致當前歐洲身處火藥桶之上的惡果，這種冷戰思維與集團政治邏輯如不及時扭轉，當前俄烏衝突危機只會加劇而不會緩解，而且還可能擴散到亞太乃至全球更廣泛區域。

李海東認為，因此，俄烏衝突危機化解之道重在對症下藥：導致歐洲分裂悲劇的陳舊安全觀念必須拋棄，包容性地踐行《聯合國憲章》與宗旨，以真正的安全不可分割原則推動各國重拾上世紀70年代「赫爾辛基精神」，為推動構建泛歐安全，而對歐洲安全架構進行再磋商再整合。這種大協調努力，比以往任何時候都變得更為迫切。