陳奕陽光善良樂於助人，這點從陳家二老的身上就能看出，儘管身受喪子之痛，日前縣長林明溱探訪，還不忘請託縣長照顧陳奕女友。（本報資料照片）

1994年10月29日出生的陳奕，在父母的指導下努力向學，品行良好，從小對空軍捍衛領空憧憬，因此高中畢業後即報考空軍官校，投身飛行志業。（本報資料照片）

空軍F-16V戰機日前失事造成飛官陳奕殉職，南投縣政府預計在29日上午舉行因公殉職戰士典禮，出生於名間鄉的飛官陳奕，縣府民政處表示，陳奕自2017年擔任飛行職務迄今，累積飛行總時間達324：05小時，捍衛台海領空盡忠職守，經內政部核准得入忠烈祠，使其忠烈精神永昭垂範。

1994年10月29日出生的陳奕，在父母的指導下努力向學，品行良好，從小對空軍捍衛領空憧憬，因此高中畢業後即報考空軍官校，投身飛行志業，2017年7月畢業空軍軍公學校正期班，上月接到內政部通知，將陳奕少校將入祀南投忠烈祠，紀念這位優秀的南投子弟。

縣府民政處表示，陳奕上尉1月11日在嘉義空軍基地執行訓練任務時失事墜海，嘉義地檢署依人體組織經DNA鑑定確認已罹難，開出死亡證明並認定為意外死亡，死因是F16-V戰鬥機事故導致全身多重性鈍性創傷、創傷性休克死亡，得年28歲。

民政處表示，陳奕陽光善良樂於助人，這點從陳家二老的身上就能看出，儘管身受喪子之痛，日前縣長林明溱探訪，還不忘請託縣長照顧陳奕女友，陳媽媽遺愛人間還以陳奕名義提供獎學金，包括新街國小、名間國小、中興國中，每校每學期各３名額，讓陳奕能幫助學弟妹。

縣府表示，陳奕在服役期間執行各項戰演訓任務，忠於職守，自動表現超越尋常之英勇行為，具體展現中華民國空軍之「筧橋精神」及「忠勇軍風」，爰獲國防部追頒「忠勇勳章」暨總統追晉空軍少校等殊榮，實為國軍官效法典範，經內政部核准入祀本縣忠烈祠，以告慰其英靈。